Израиль и Иран обменялись ракетными ударами

Резкое обострение ситуации на Ближнем Востоке. Израиль рано утром атаковал Иран. Удары нанесли по военным объектам в центральной и западной частях страны. Громкие взрывы были слышны в том числе в Тегеране.

За несколько часов до этого Иран выпустил ракеты по северу еврейского государства. Это произошло впервые за два месяца. Иранцы встретили новость ликованием - сотни людей вышли на улицы Тегерана с флагами и портретами духовного лидера страны.

Атаку назвали ответом на нарушение перемирия в Ливане - накануне Израиль ударил по окраинам Бейрута. Якобы оттуда велись обстрелы со стороны движения "Хезболла". Ранее Иран неоднократно заявлял, что прекращение огня невозможно, пока сохраняется оккупация ливанских территорий.

Недоволен развитием событий американский лидер - он призвал израильского премьер-министра Нетаньяху воздержаться от ударов по исламской республике. По словам Дональда Трампа, атаки могут подорвать усилия по урегулированию конфликта между Вашингтоном и Тегераном.