Мощное землетрясение произошло на юге Филиппин

Мощное землетрясение магнитудой 7,8 произошло сегодня у южного побережья Филиппин. К этому часу известно об одном погибшем, четверо пострадали.

Эпицентр находился на глубине 10 километров недалеко от города Хенераль-Сантос. Там обрушились несколько зданий, начаты спасательные работы.

Временно закрыт аэропорт, приостановлены занятия в учебных заведениях, есть перебои с электроснабжением. Сейсмологи фиксируют череду афтершоков. Из-за угрозы цунами эвакуация объявлена и в шести префектурах Японии. Она затронет почти 200 тысяч жителей.