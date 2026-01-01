У границ России стартовали масштабные учения НАТО

Страны НАТО начали масштабные воздушные тренировки Ramstein Flag 2026.

Учения ВВС альянса пройдут с 8 по 19 июня для "укрепления обороноспособности восточного фланга". Будет задействовано более 150 единиц авиационной техники. Как ожидается, самолеты будут совершать около 150 вылетов в день.

Тренировки стран НАТО пройдут на территории пяти стран, в том числе у границы России, передает ТАСС. Основные этапы маневров состоятся в Дании, Финляндии, Норвегии, Швеции и Испании. Всего в учениях примут участие 18 стран.