В Крыму эвакуировали пассажиров всех поездов после атаки дрона на состав

Украинский дрон атаковал пассажирский поезд, следовавший из Москвы в Симферополь.

Удар пришелся по тепловозу. В результате атаки погиб помощник машиниста поезда, сам машинист получил ранения, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Среди пассажиров пострадавших нет. Их пересаживают на автобусы.

После атаки беспилотника пассажиров трех поездов, следовавших из Москвы и Санкт-Петерубрга, доставляют в Симферополь на автобусах, сообщили ТАСС в пресс-службе перевозчика "Гранд сервис экспресс". Остановлены еще восемь составов по направлению в Крым и из Крыма.

Ситуация находится на контроле Южной транспортной прокуратуры.