Пожарская родила от Янковского второго ребенка: фото из палаты

В семье Ивана Янковского и Дианы Пожарской прибавление. Актриса родила второго ребенка.

Интересно, что вторую беременность, как и первую, Диана Пожарская тщательно скрывала. Известная актриса перестала выходить в свет, она вела уединенный образ жизни, а если и выкладывала фотографии и видео в своем блоге, то на них было непонятно, что она в положении.

И вот сейчас Диана и Иван обнародовали, что во второй раз стали родителями. На своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" Пожарская выложила снимки, на одном из которых запечатлена с Янковским, который, очевидно, находился рядом в ответственный момент, и держа крошечного сына в руках.

"В принципе сказать особо нечего, кроме того, что мы счастливы, любим друг друга и рады приветствовать Давида в нашей семье. Дабл мама, дабл папа получается. Добро пожаловать, маленький D", - написала Диана.

Известная актриса рожала в одном из самых престижных госпиталей страны Лапино. Далее Диана поблагодарила медиков за профессиональное сопровождение, отметив, что рожала в этом месте и первого сына Олега.

(смотреть фото на сайте ТВ Центр)

Напомним, что Диана Пожарская и Иван Янковский объявили о своих отношениях в 2021 году. Летом того же года у них родился ребенок. Примерно в это же время влюбленные официально оформили отношения. Ходят слухи, что мать, актриса Оксана Фандера, была не в восторге от выбора сына. Однако Диана постаралась понравиться свекрови и, говорят, у нее получилось.

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