Дина Аверина ждет ребенка от известного фигуриста

Известная гимнастка Дина Аверина ждет ребенка от мужа, фигуриста Дмитрия Соловьева. Супруги вот-вот станут родителями.

О том, что 27-летняя гимнастка беременна от 36-летнего фигуриста, стало известно после того, как супруги появились на красной дорожке премии Муз-ТВ. Дина Аверина надела облегающее платье, которое не скрывало ее округлившийся живот. По некоторым данным, супруги станут родителями уже в конце лета.

Также на своих официальных страничках в запрещенной социальной сети "Инстаграм" Аверина и Соловьев опубликовали фотографии, на которых беременная Дина снята крупным планом. Счастливый Дмитрий поцеловал ей живот.

"В ожидании чуда", - коротко подписал снимок известный фигурист.

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Напомним, влюбленные поженились летом 2025 года. Роман двух спортсменов начался во время съемок ледового шоу. Причем влюбленные тщательно скрывали свои отношения, однако уже тогда в Сети поползли слухи, что между Дмитрием и Диной не просто дружба. Лишь позднее Соловьев и Аверина перестали скрываться, признавшись, что у них любовь.

Отметим, что для Дины Авериной этот брак станет первым, а для Дмитрия Соловьева - вторым. От бывшей жены у него есть сын Александр.

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