Мария Порошина тайно вышла замуж за Ярослава Бойко

Уже много лет ходят слухи, что у Марии Порошиной и Ярослава Бойко роман, перетекший со съемочной площадки в жизнь. А теперь появилась информация, что артисты наконец официально оформили отношения.

Семь лет назад актриса Мария Порошина стала мамой в пятый раз. Многих удивила новость, ведь к тому моменту звезда кино развелась с мужем, актером Ильей Древновым. Порошина успела родить от Ильи трех девочек. Кроме того, у нее имеется старшая дочка от отношений с Гошей Куценко.

Светские сплетники, узнав, что актриса во время бракоразводного процесса была беременна, стали судачить, что отцом сына Марии является вовсе не Древнов, а давний друг семьи Ярослав Бойко. Слухи возникли не на пустом месте.

Бойко и Порошина вместе снимались в популярном сериале, сутками пропадая на площадке, а также не первый год ездили по стране и миру с антрепризным спектаклем "Неоконченный роман". В постановке Мария и Ярослав играют вдвоем. Гастроли звезд были в Канаде, Киргизии, Казахстане и много где еще.

Несколько лет назад оформил развод и Ярослав Бойко. И вот теперь влюбленные соединились в брачном союзе. Новость сообщил бывший муж Марии Порошиной, актер Гоша Куценко. "Слава Бойко надежный. Славу я знаю раньше, чем Маша знает Славу... Я был, ребят, на свадьбе", - сообщил Куценко в программе "Ты не поверишь!".

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