В Армении подвели итоги парламентских выборов

В Армении утром подвели итоги парламентских выборов, которые были отмечены огромным количеством скандалов, нарушений и случаев давления на оппозицию. После обработки всех бюллетеней партия "Гражданский договор" премьера Никола Пашиняна набрала чуть более 49 процентов голосов. И этого недостаточно для единоличного формирования кабмина. Места в парламенте получили ещё 3 оппозиционные силы.

О своей победе Никол Пашинян заявил поздно вечером, когда не было обработано и 10 процентов бюллетеней. Утром Центризбирком Армении объявил результаты выборов. Правящая сила хоть и лидирует, но не смогла преодолеть 50%-й барьер. Следом альянс Самвела Карапетяна "Сильная Армения" и партия бывшего президента Роберта Кочаряна.

Танцы и светомузыка во время гуляний звучала в тот момент, когда другая половина Еревана сидела без электричества. Без света оказались и избирательные участки. Членам комиссий пришлось устанавливать ручные фонарики на потолки, подсвечивать бюллетени телефонами. Но народ все равно шел. Явка рекордная за последние 8 лет – почти 60 процентов. На некоторых участках - очереди. А вот военным двери распахнули, когда голосование уже завершилось, сообщают местные журналисты.

Некоторые наблюдатели фиксировали уничтожение бюллетеней в пользу оппозиционных власти кандидатов – видео разлетается в соцсетях. Нервы сдавали, некоторые кандидаты шли друг на друга в рукопашную.

Партия "Гражданский договор" пыталась разобраться с оппозицией не только кулаками. Задержания и аресты неугодных власти депутатов шли на протяжении всей предвыборной кампании. Сегодня утром сотрудники Службы нацбезопасности ворвались в квартиры сторонников блока "Армения". А накануне прошли масштабные аресты и среди сторонников бизнесмена Самвела Карапетяна.

Не набрав 50 процентов голосов, правящая партия не сможет сформировать кабмин. Сам Пашинян в ответ угрожает оппозиции, обещая им тяжелые времена. Под восхищенные возгласы сторонников премьер Армении заявил, что планирует и дальше развивать отношения со странами Евразийского союза, но и пытаться параллельно вести дела с государствами ЕС. Что категорически исключали в Москве. Выбор придется сделать.

"Будем надеяться, что по украинскому пути уж точно это государство не пойдет, но вот это стремление политической элиты интегрироваться в евроатлантические структуры несмотря на то, что половина населения точно выступает за альтернативный путь развития. Когда же мы говорим про внешнеполитический выбор между ЕАЭС и условно ЕС, естественно, это у нас аналогия, связанная с 14-м годом и Украиной, когда Украине навязали между двух интеграционных объединений", - рассказал Денис Денисов, эксперт Финансового университета при правительстве России.

Беспошлинная торговля со странами ЕАЭС для Армении - как воздух. Ведь большинство товаров, которые производит страна, Европе не нужны. Вина, коньяк, фрукты. Европейцы точно не заменят голландские розы на армянские. Вот только те, кто всеми силами старается удержаться у власти, осознавать этого не хочет.