Собянин поздравил соцработников с профессиональным праздником

В Москве создана эффективная система социальной защиты. В ней технологии работают на благо человека, рассказал на своей странице в соцсети Сергей Собянин.

Мэр поздравил столичных социальных работников с профессиональным праздником. Подчеркнув: у помощников по уходу, консультантов по долголетию, специалистов опеки, карьерных наставников - разные задачи, но одна цель - помочь людям.

Москва первой в стране открыла Социальное казначейство, создала Единый центр поддержки участников СВО и членов их семей, дала старт проекту "Московское долголетие". Социальную поддержку получает каждый третий житель мегаполиса - это более четырех с половиной миллионов человек.