В Симферополе появился памятник Николаю Гоголю

В столице Крыма появился памятник Николаю Гоголю. Монумент авторства знаменитого советского скульптора Сергея Меркурова был создан в начале 40-х годов прошлого века и долгие десятилетия хранился в частной коллекции. Теперь он установлен практически в центре Симферополя.

Спустя 78 лет монумент обрел свое место. 7-метровый памятник Николаю Васильевичу был установлен в Симферополе на так называемом литературном перекрестке улиц Пушкина и Гоголя.

В 40-х годах прошлого века был объявлен конкурс на создание памятника Гоголю. Его должны были установить на одноименном бульваре в Москве к 100-летию со дня смерти писателя. Одним из вариантов было бронзовое изваяние Сергея Меркурова. Но для столицы комиссия выбрала другой монумент. А этот долгое время хранился в частной коллекции. Пока усилиями крымской епархии его не передали в дар Симферополю. Место для установки подобрали в центре города – и он сразу же стал новой крымской достопримечательностью.

"Хотелось бы поблагодарить от всего сердца и скульптора. Наконец-то он увидит дело своих рук, своего гения, своего таланта. Видите, как Гоголь идет, как пророк, как мыслитель, как поэт. Идет сквозь бурю, но возвышаясь над ней", - отметил митрополит Симферопольский и Крымский Тихон.

Русский Роден, как звали Меркурова коллеги, был одним из самых известных монументалистов 20 века. Он автор многочисленных скульптур лидеров Советского Союза и отечественных писателей. Искусствоведы отмечали в его работах вавилонскую мощь, которая, судя по всему, и стала причиной долгого забвения памятника Гоголю.

На Гоголевском бульваре в Москве стоит более хрестоматийный памятник авторов Томского и Голубовского. У Меркурова получился скорее героический образ. Перед нами статный молодой человек, грудь колесом, даже пальто-крылатка лихо висит на плече как у гусара. Словно и не загадочный мистик, а полководец. Впрочем, возможно, именно таким – бодрым и полным сил - Гоголь уезжал из Крыма после лечения сакскими грязями.

Еще одна причина, по которой в Москве выбрали другой памятник – постамент. По замыслу Меркурова, это должен был быть гигантский комплекс скульптур – персонажей произведений Гоголя и фонтан. Такой проект было бы сложно уместить даже в столице. Нынешнее основание специально изготовили для уютных улочек Симферополя уже в наши дни. Размеры стали компактными, но задумка сохранилась и воплотилась в барельефах.

"Так как у него Гоголь не в статике, а он стоит как на ветру, подол его плаща развевается, делает такое мощное движение - на постаменте я решил создать движение из страниц, которые закручиваются по спирали вокруг постамента, а также эти странички, на которых фразы уже хрестоматийные, уже ушли в народ, делят сюжеты. Сюжеты его произведений", - рассказал Виталий Шанов, заслуженный художник России.

Тарас Бульба с сыном гонят поляков, от которых только перья летят. Рядом ведет свой рассказ бандурист. Хитро подмигивает Солоха. Кузнец Вакула держит черта в мешке. А довольный Чичиков с ухмылкой разглядывает обманутых помещиков. Постамент – целая галерея гоголевских героев, отдельное произведение искусства, которое дополнило шедевр прошлого столетия.