ФСБ накрыла контролирующую сеть онлайн-казино банду

ФСБ пресекла деятельность организованного преступного сообщества, обеспечивавшего финансирование онлайн-казино. Задержаны 24 человека, еще восемь объявлены в розыск.

Как сообщили в Следственном комитете, ежедневно проводились тысячи транзакций в интересах различных игровых площадок.

Возбуждено уголовное дело. Задержанным предъявлены обвинения в незаконном проведении азартных игр, неправомерном обороте средств платежей, организации преступного сообщества и участии в нём.

В ходе обысков силовики изъяли деньги и предметы роскоши, включая дорогостоящие автомобили.