Партия Пашиняна не набрала 50 процентов голосов на выборах

Партия премьер-министра Армении Никола Пашиняна "Гражданский договор" набирает менее 50% голосов после обработки 100% бюллетеней.

На прошедших 7 июня парламентских выборах она набрала 49,81%, сообщили в ЦИК страны. Этого результата недостаточно для единоличного формирования правительства – нужно набрать минимум 50% голосов.

"Сильная Армения" Самвела Карапетяна набирала 23,29%. На третьем месте находится блок "Армения" Роберта Кочаряна с 9,94%. Партия "Процветающая Армения" Гагика Царукяна набирала 4%.

Все четыре партии войдут в состав обновленного парламента.