Украинских военных призвали сдаваться из-за невыполненных обещаний Зеленского

Российские войска используют невыполненные обещания президента Украины Владимира Зеленского, чтобы склонить ВСУ к сдаче в плен.

Наши бойцы проводят работу по психологическому воздействию на противника в зоне проведения СВО, рассказал заместитель командира полка по военно-политической работе с позывным Нерпа.

"Мы начали активно применять громкоговорящую связь, призывающую их сдаваться", - передает его слова ТАСС.

Ранее российские операторы БПЛА в Сумской области сбросили с дрона листовки с призывом сдаться в плен.