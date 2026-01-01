"Оставьте меня в покое": Агутин сообщил о новой задумке Варум, которую ему пришлось выполнять

Леонид Агутин и Анжелика Варум считаются одной из самых крепких и гармоничных пар в отечественном шоу-бизнесе. Не секрет, что супругам пришлось многое пройти вместе.

Артисты не скрывают, что пережили всякое. Например, несколько лет назад разразился скандал, когда Анжелика Варум собрала чемоданы и собралась уходить от Леонида Агутина, которого уличила в измене. На протяжении долгого времени эта ситуация муссировалась в СМИ, хотя супруги в итоге смогли все обсудить, найти решение и завершить конфликт.

За хрупкой внешностью Анжелики Варум скрывается железный характер. Она имеет большое влияние на мужа. Например, певица уговорила Леонида Агутина купить новое жилье. Ей очень понравилось одно место в Санкт-Петербурге.

"Она задумала план, она очень хочет там уголочек, влюбилась в город этот. А я? Я что? Надо — значит, надо. Жена если что-то задумывает: дом или в квартире что-то поменять... Я жутко консервативный, ужасно не люблю что-то менять, оставьте меня в покое, пусть все будет как будет, пока я не умру — она, зная это, постепенно внедряет и добивается того, что что-то меняет, и доказывает мне, что это хорошо! Вначале я упираюсь, а в результате вынужден согласиться", - рассказал певец на "Премии МУЗ-ТВ 2026".

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