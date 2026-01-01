Россия введет безвизовый режим еще с тремя странами

Россия в 2026 году нацелена на отмену виз с Малайзией, Индонезией и Кувейтом.

Как ожидается, переговорный процесс должен завершиться до конца года, заявил ТАСС директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития Никита Кондратьев. Работа ведется по линии МИД.

"Малайзия, Индонезия - ключевые задачи на этот год. Ожидаем еще Кувейт", - отметил он.

В мае безвизовый режим начал действовать между Россией и Саудовской Аравией. До 31 декабря 2027 года продлен безвиз с Китаем.

Таким образом, к настоящему моменту россияне могут посещать без визы 86 стран мира. Еще 38 стран доступны с получением визы по прибытии или по электронной визе.