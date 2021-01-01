"Как крыса, увела его, заманив своими прелестями": известная блогерша сообщила о мерзком поступке Анны Семенович

Анна Семенович считается одной из самых красивых и сексапильных артисток в отечественном шоу-бизнесе. Говорят, у ног эффектной блондинки оказалось немало мужчин.

А тут вышел ролик известного блогера Наташи Красновой, в котором приняла участие Анна Семенович. Он как раз касался мужчин. Женщины сняли юмористическое видео, по сюжету которого сексапильная артистка увела парня у приятельницы.

"Я его первая увидела, он улыбнулся мне, это мой мужчина! А моя лучшая подруга, как крыса, увела его, заманив своими прелестями", - пожаловалась Краснова на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм".

Пользователи Сети оценили юмор Наташи и Анны и рассыпались в комплиментах. Отметим, что Семенович счастлива с бизнесменом Денисом Шреером. Не так давно он наконец оформил развод. Однако когда поженятся влюбленные, неизвестно. Анна утверждала, что пока Денис ей не делал предложение.

"Я все собираюсь замуж по-прежнему. Не знаю, когда состоится свадьба. Пока он не сделал мне предложение, ждем… Если и выйду замуж сейчас, то это будет зрелое замужество. Сейчас я как раз только стала готовой, чтобы выйти замуж", — говорила артистка.

Напомним, что Анна Семенович и Денис Шреер вместе с 2021 года. Певица рассказала, что нашла свою любовь в ресторане. При чем общение началось с небольшой стычки, а переросло в бурный роман.

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