Собянин рассказал, как реновация решает задачу создания безбарьерной среды

Созданию безбарьерной среды уделяется особое внимание в строящихся домах Москвы. Об этом сообщил Сергей Собянин. Мэр подчеркнул, что реновация – это не просто новые квадратные метры, но и новое качество жизни горожан. Речь идет о планировках квартир для москвичей с особенностями здоровья и мест общего пользования на придомовых территориях. Так, в таких квартирах шире коридоры, дверные проемы, а в прихожих предусмотрены места для хранения кресел-колясок. Уделяется внимание расположению выключателей, дверного глазка, дверных ручек.