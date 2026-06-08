Прилепин не стал продлевать контракт на СВО

У писателя Захара Прилепина закончился контракт с Добровольческим корпусом Минобороны России.

Продлевать его он пока не намерен, передает РИА Новости. Добровольческий корпус – это особое соединение в составе Минобороны, где можно заключать контракты на полгода или год. Возобновить контрактную службу в любой момент.

"Я себя сейчас ощущаю в отпуске", - рассказал он в беседе с агентством.

В январе 2023 года Прилепин подписал контракт с Росгвардией и отправился на СВО. После покушения в мае того же года, он получил тяжелые ранения и перевелся в Добровольческий корпус. Эту структура состоит из добровольцев и ополченцев, которые не могут или не хотят заходить в Росгвардию или в Министерство обороны в качестве кадровых военных.