Актриса Татьяна Васильева в 79 лет вышла на сцену в "голом" наряде

Татьяна Васильева тщательно следит за собой. Прославленная артистка посещает спортзал, поэтому может похвастаться великолепной формой.

Звезде фильма "Самая обаятельная и привлекательная" в конце зимы исполнилось 79 лет, а кто даст?! Татьяна Васильева ведет активный образ жизни, она регулярно тренируется, следит за питанием, а ее рабочий график расписан на месяцы вперед. Кроме того, популярная актриса успевает сниматься на телевидении. Ее можно только похвалить за энергичность и жизнелюбие.

А тут Татьяна Васильева сразила зрителей наповал. Артистка появилась на сцене в комбинезоне, имитирующем голое тело. Дело в том, что прославленная актриса играет в спектакле "Плохие девчонки", где по сюжету ей и приходится эффектно скидывать красный халат, представая в образе Венеры Боттичелли.

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Отметим, что в постановке режиссера Эдуарда Радзюкевича задействованы, помимо Татьяны Васильевой, Татьяна Орлова и Олеся Железняк. Вот только в Сети неоднозначно отнеслись к раздеванию артистки. Некоторые назвали выход Васильевой в "голом" наряде срамом, а другие же восхитились ее подтянутой фигурой.

Ходят слухи, что популярная актриса, стоящая на пороге 80-летия, продолжает активно работать, чтобы обеспечить своих родственников. Говорят, предприимчивая артистка всем внукам купила квартиры. К слову, в семье Татьяны Васильевой грядет пополнение.

Артистка станет бабушкой в восьмой раз. 47-летний сын звезды Филипп и его жена Мария ждут четвертого ребенка. Кроме того, у него есть двое детей от предыдущего брака. А еще у Васильевой пара внуков от дочери Елизаветы.

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