В Госдуме назвали терактом и намеренной провокацией атаку ВСУ на поезд в Крыму

Крым минувшей ночью подвергся очередной террористической атаке. Как сообщили региональные власти, ВСУ нанесли удар беспилотником по тепловозу пассажирского поезда "Москва - Симферополь".

Погиб помощник машиниста, ещё один человек ранен.

Движение на этом участке приостановлено. Задерживаются 9 составов. Пассажиров на автобусах доставят в Керчь. Оттуда поезда отправятся на материк. Следственный комитет выясняет обстоятельства атаки.

В Москве уже назвали атаку ВСУ актом терроризма, а действием Киева попыткой вынудить Россию применить зеркальные меры. Такое мнение в интервью радиостанции "Говорит Москва" высказала депутат Госдумы Светлана Журова.

"Это то же самое, что и было нападение на общежитие с детьми. Это всё терроризм. Такое ощущение, что они начали тренироваться на таких вот объектах, это не просто так", - сказал Журова.

По ее мнению, украинские власти вынуждают Россию действовать также, чтобы потом обвинить ее в терроризме.