Минтранс предложил новые правила оплаты платных парковок

Минтранс предложил закрепить в законодательстве альтернативные способы оплаты парковки.

Власти решили уточнить механизм оплаты в случаях, когда водитель не может внести деньги по независящим от него причинам, передает "Коммерсант". В такой ситуации следует использовать альтернативные способы оплаты, которые региональные власти смогут определить самостоятельно.

Кроме того, автомобилист не должен платить за время, когда не смог внести деньги из-за сбоя в системе, считают в ведомстве. В связи с этим разработаны поправки, позволяющие оплачивать парковку в течение суток после начала парковочной сессии.

Проект поправок в настоящее время проходит общественное обсуждение, которое продлится до 26 июня.