Сечин рассказал о развитии мировой экономики

Мировая экономика напоминает ларец Пандоры, заявил ответственный секретарь комиссии при президенте России по Топливно-энергетическому комплексу, глава Роснефти Игорь Сечин в рамках ПМЭФ. Пандемия, санкции, эмбарго, захват судов, подрыв трубопроводов. Какие еще вызовы ожидают глобальный рынок?

Торговые барьеры из-за санкций набирают обороты. Только за последний год объем мирового товарного импорта под ограничениями вырос более чем в 4 раза. Конфликт на Ближнем Востоке – предпосылка для новой волны глобального кризиса. Ведь через Ормузский пролив, помимо нефти и газа, проходят и другие важнейшие товары, в том числе и удобрения.

"Сбои в поставках, а также отсутствие стратегических запасов на этих рынках усиливают риск мирового продовольственного кризиса. Только за первые 4 месяца этого года цены на удобрения взлетели почти на 60%, что не может не вызвать скачка цен на продовольствие в ближайшие полгода", - сообщил Игорь Сечин.

Под угрозой и другие проливы, имеющие ключевое значение для энергетики и торговли. Маршруты через Арктику могут сделать логистику более надежной.

"Именно функционирование Северного морского пути может обеспечить мировую торговлю необходимыми транспортными решениями. Это позволит сократить сроки доставки грузов нашим партнерам в полтора-два раза и снизить затраты на 20-30%", - отметил Игорь Сечин.

К конфликту на Ближнем Востоке, по мнению Сечина, лучше всех оказался готов Китай, который обладает конкурентным преимуществом в цене на электроэнергию. Другой партнер России - Индия - один из ключевых драйверов роста потребления нефти.

"В следующие 10 лет именно эта страна обеспечит около половины глобального прироста спроса на нефть. По оценке Международного энергетического агентства, к 2035 году потребление нефти в Индии достигнет почти 8 миллионов баррелей в сутки", - сообщил Игорь Сечин.

Россия - глобальный гарант энергетической безопасности. По словам Сечина, российские поставки нефти и газа исключить из мировых цепочек невозможно. Наша страна остается фундаментом стабильности для всех партнёров.