Собянин осмотрел строящуюся станцию "Звенигородская" московского метро

Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел ход строительства станции "Звенигородская" Рублёво-Архангельской линии метро. Она уже практически готова и осенью будет открыта для пассажиров, причём одновременно с ещё четырьмя станциями новой ветки.

Еще полгода назад здесь были голые стены. Рабочие только приступали к архитектурной отделке. А сейчас уже вырисовывается интерьер. Специалисты завершают художественное оформление, идет монтаж инженерных систем. Станция "Звенигородская" Рублево-Архангельской линии метро совсем скоро будет готова принять первых пассажиров.

"С начала строительства был проведен огромный объем работ. На сегодня мы уже смонтировали порядка 450 километров различных проводников, также смонтировано около десяти километров трубопроводов, четырех с половиной километров воздуховодов и около пяти тысяч различного вспомогательного и основного оборудования, необходимого для нормальной эксплуатации станционного комплекса", - сообщил Александр Берин, руководитель строительства АО "Мосинжпроект" компания генподрядчика.

Дизайн станции - это сочетание светло-серых и темных тонов. В центре платформы разместили белые колонны. Они плавно переходят в своды зала. Светодиодная подсветка с рассеивающим эффектом визуально добавляет объем всему пространству. В облицовке центральной части платформы использовали больше пяти тысяч гранитных плит. А путевые стены покрыты модульными многослойными панелями из тонированной нержавеющий стали.

"На данной станции художественное оформление представлено в монохромной гамме. Яркие цвета колонн перекликаются с темными панелями путевых стен. Визуально данный облик делится на три части - это центральный зал и два боковых", - рассказал Иван Белобородов, руководитель проекта АО Ингеоком.

После открытия станции "Звенигородская" улучшится транспортная доступность для сотен тысяч москвичей, проживающих в Хорошево-Мнёвниках и соседних районах. Мэр Москвы Сергей Собянин сегодня осмотрел ход строительства.

"Станция метро "Звенигородская" - очень важная станция. Находится прямо в центре вновь формирующегося современного микрорайона, в котором уже проживает десятки тысяч людей. Ещё население будет расти. Станции метро в шаговой доступности здесь нет пока, поэтому "Звенигородская" станция Рублево-Архангельского направления в разы улучшит транспортную доступность этого района. Метро сделает район комфортным для жителей", - отметил Собянин.

Станция "Звенигородская" наряду с "Шелепихой", "Деловым центром", "Народным Ополчением" и "Бульваром Генерала Карбышева" входит в первый участок Рублево-Архангельской линии. Движение здесь будет запущено уже в этом году. В целом вся ветка протянется на 27 километров, соединит между собой семь районов столицы. Этот радиус свяжет бизнес-центр "Москва-сити" и подмосковный Красногорск.