Москвич сжег машину своей бывшей сожительницы

Не доставайся же никому! В районе Марфино 44-летний москвич сжёг машину своей бывшей сожительницы. Он хотел продать купленный совместно автомобиль, но никак не мог договориться об этом с женщиной. И в итоге нашёл другое решение.

Ночью мужчина облил заднее колесо автомобиля горючей жидкостью, а потом поджёг его. В результате от иномарки почти ничего не осталось. Серьёзно пострадала и машина, которая была припаркована рядом.

Сумма ущерба, по предварительным данным, превысила три миллиона рублей. Ну а у поступка теперь будут серьёзные последствия.