Масштабный фестиваль "Лето в Москве" открыл новый сезон

Творческое, спортивное, интригующее. "Лето в Москве" - масштабный фестиваль - открыл новый сезон. Более 500 площадок ждут гостей по всей столице. До сентября горожане будут укреплять мышцы и нервную систему, экспериментировать с музыкой, смотреть спектакли и путешествовать во времени. Причём, под открытым небом и в прекрасной компании! Что не пропустить?

Фирменный элемент со скакалкой демонстрирует Елена Маевская. Она начала заниматься роуп-скиппингом, когда ей было 18 - и уже через пару лет стала призёром чемпионата мира. Любимое развлечение советского детства - сегодня официальный вид спорта.

"Скакалка - это вообще хороший кардиотренажер, это отличная тренировка для любого возраста, не только для детей, но и для взрослых, также это отличная координация движения, то есть работают два полушария мозга, две руки, две ноги", - рассказала Елена Маевская.

А это еще одна забытая дворовая игра, которая теперь тоже превратилась в спортивную дисциплину. Для прыжков через резинку в России даже разработали специальные тренажёры.

"Педагоги, психологи, даже когда была игра забыта, они ее в свои коррекционные программы обязательно включали, и дети с трудностями в обучении их преодолевали, поэтому это самый классный вид спорта, который развивает действительно всесторонне", - отметила Елена Ветрова, президент Федерации спортивных прыжков через резинку.

Всего - более 70 видов упражнений, которые, как фольклор, собирали по всей стране. Базовое - "берёзка". Совершить "Прыжок в лето" дети и взрослые смогли в парке "Музеон" - на фестивале уличных прыжковых видов спорта. Эстафеты, мастер-классы и джампинг-фитнес - для всех.

А в парке Митино оживают дворянские "Усадьбы Москвы" и исторические игры - городки и серсо. Задача - поймать шпагой как можно больше колец разного размера. Чем меньше кольцо - тем больше баллов получает участник. А после серсо и городков - самое время для настольных игр.

Настоящее путешествие во времени - мастер-классы и викторины, ретрофотоателье, старинные традиции. Например, в усадьбах нередко читали стихи. А на Болотной площади обсуждают литературные тренды - славянские и азиатские мотивы, фантастика и фэнтези.

"Мы сейчас видим, как сегодня современные авторы экспериментируют и рождаются буквально у нас на глазах такие новые жанры и поджанры, например, как царь-панк. Это такой поджанр фантастики, где есть определённые условия - там чаще всего монархия и есть всевозможные сословия", - рассказала Екатерина Писарева, шеф-редактор цифрового сервиса электронных и аудиокниг.

В павильоне "Сделано в Москве" - мастер-классы для всей семьи от столичных предпринимателей. Даже такие необычные, как шлифовка драгоценных камней. Кто-то уносит с собой собственноручно изготовленный сувенир, а кто-то - мечту о будущей профессии.