Перед смертью Алексей Пиманов подволакивал ногу и страдал от боли, но скрывал это

Алексей Пиманов скончался 23 апреля. Ему было 64 года. Журналисту стало плохо дома — у него случился острый инфаркт миокарда. Похоронили ведущего программы "Человек и закон" 27 апреля на Троекуровском кладбище Москвы.

До самой смерти журналист много и активно работал. У него были планы, которые он старался реализовать. Со стороны Пиманов казался "двужильным" работоспособным человеком, с неисчерпаемым запасом сил, у которого никогда ничего не болит. Однако коллеги и близкие видели, что с ним что-то не то.

Так, шеф-редактор программы "Человек и закон" Ирина Горюнова отметила, что Алексей Пиманов многое делал "через боль". "Когда мы записывали студию, одну из последних, он немного сорвался. Потом он извинялся, говорил: "Понимаешь, это все дурацкая рука". Он не любил, чтобы видели, что что-то у него не так, ведь он же никогда не был слабым… И потом, когда его провожала, мы шли по транспортному коридору, и он говорит: "Ты себе представить не можешь, дурацкая рука, такая резкая боль пронизывает, она не просто пронизывает мозг, она еще отдает…". Я обратила внимание, что он даже левую ногу еле поднимает, как бы подволакивает…" - поведала бывшая коллега в документальном фильме, посвященном Алексею Пиманову.

Близкие уговаривали журналиста обследоваться, но он считал, что это последствия старой травмы - ушиба, полученного при неудачном столкновении на тренировке на хоккее. Оказалось, что это признаки больших сердечно-сосудистых проблем.

Кстати, в том же фильме высказалась и вдова телеведущего, актриса Ольга Погодина. "Для меня это трагедия планетарного масштаба… Алексей это эпоха, он глыба, он человек-событие… Таких людей пересчитать по пальцам. Для меня он будет всегда человеком, который никуда не ушел, он просто вышел вперед, чтобы нас встретить…" - со слезами на глазах сказала артистка.

Напомним, что прямо на прощании с Алексеем Пимановым Ольга Погодина сообщила, что у них есть дочь. Малышка Зоя появилась на свет несколько лет назад, однако пара предпочитала не афишировать это радостное событие.

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