Ефим Шифрин выдал неизвестные факты о Лолите Милявской: "Одинокая, покинутая"

В представлении многочисленных поклонников Лолита Милявская давно срослась с образом сильной волевой женщины, которую невозможно задеть или обидеть. Артистка демонстрирует завидное самообладание и иронию. Лолита в чем-то актриса, ее выступления часто сопряжены с настоящим представлением.

Однако лишь самые близкие знают, что скрывается за образом независимой женщины. Так, Ефим Шифрин на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" выдал неизвестные данные о популярной исполнительнице.

Артист отметил, что они давно знакомы, Лолита Милявская только делала свои первые шаги в Москве. Ефим Шифрин назвал артистку очень доброй и припомнил, что она вела программу "Без комплексов". Это название было призвано привлекать внимание зрителей.

"Хотя и неискушенному в психологии человеку с первых же минут становилось ясно: какие там "без комплексов"! Наоборот, какие есть – все в одной. Одинокая, покинутая, не всегда востребованная, часто не совладающая со своим талантом, не знающая куда деть свою безмерную доброту", - рассказал Ефим Шифрин.

Он признался, что любит ее "за ошибки", которые она делает "не со зла". "Ее бесполезно звать в жюри: она никому не поставит низкой оценки. Она грустная и теплая. Она смелая и хрупкая. Она, в общем, настоящая женщина. Которая не боится быть смешной. Вы встречали когда-нибудь счастливого клоуна?" - задал риторический вопрос юморист.

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