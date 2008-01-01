Андрей Макаревич* с семьей попал под ракетный обстрел в Израиле

Супруга Андрея Макаревича* Эйнат Кляйн рассказала, что их семья стала жертвой ракетного удара со стороны Ирана. Дом лидера легендарной группы "Машина времени" оказался поврежден.

Обломки ракеты упали на израильский дом и участок 72-летнего Андрея Макаревича* и его 42-летней жены. Особняк пары расположен в деревне Керем Махараль недалеко от Хайфы. Оказалось разбито стекло в детской комнате, а сад засыпан кусками металла.

Когда начали лететь ракеты со стороны Ирана, Макаревич* и его жена возвращались домой после гостей. По словам Эйнат Кляйн, им пришлось долго лежать прямо на земле и наблюдать за проезжающими экстренными службами. Никто из семьи не пострадал.

"В общем, во всем следует видеть позитив: в гости сходили! На травке полежали! На огромные пожарные, полицейские, скорые машины посмотрели — кайф!" - с юмором рассказала Эйнат в своем блоге.

Отметим, что в прошлом году у Андрея Макаревича* нашелся тайный дом в России. Еще в нулевых артист купил дом у известного актера Леонида Ярмольника. Солист легендарной группы "Машина времени" полностью все отремонтировал и оформил собственность в 2008 году. Двухэтажный коттедж площадью больше 300 квадратных метров и участок 1500 кв.м находится в деревне Подушкино Московской области.

*Признан иноагентом на территории России

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