В Кремле не стали комментировать результаты выборов в Армении

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в ходе брифинга, что воздерживается от каких-либо официальных комментариев по поводу выборов в Армении.

"Потому что не было озвучено окончательных результатов ЦИК Армении, мы ждем этих результатов", - уточнил кремлевский спикер, которого цитирует ТАСС.

Как добавил Песков, Москва тщательно фиксирует все сообщения, в том числе о "многочисленных нарушениях".

Ранее в Армении подвели итоги парламентских выборов - партия премьера Никола Пашиняна набрала чуть более 49% голосов. Подробности - в репортаже "ТВ Центра".