Песков усомнился в возможности переговоров с Украиной после удара по поезду в Крыму

Удар ВСУ по пассажирскому поезду в Крыму - это преступные действия со стороны Украины, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Подобные обстоятельства, добавил он, существенно осложняют какие-либо дальнейшие попытки перехода к мирному урегулированию.

Крым подвергся очередной террористической атаке минувшей ночью. Как сообщили региональные власти, боевики нанесли удар беспилотником по тепловозу пассажирского поезда "Москва - Симферополь".

Помощник машиниста погиб, еще один человек получил ранения.