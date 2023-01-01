Путину доложили о строительстве ледоколов и подводных лодок

Владимир Путин принял сегодня в Кремле главу Объединённой судостроительной корпорации. Андрей Пучков доложил о результатах работы за последние три года - после того, как президентом была поставлена задача заняться развитием холдинга. Так, выручка выросла на 30 процентов. За это время сдали около 110 судов и кораблей. При этом почти половину из них только за прошлый год, который стал рекордным по производственным показателям.
Кроме того, идёт активная модернизация заводов. Среди флагманских проектов - строительство "Северной верфи". В приоритете также импортозамещение комплектующих и оборудования. Среди других вопросов - поддержка со стороны правительства и выполнение гособоронзаказа.
Путин: За 2023–2024 годы правительство оказало Судостроительной компании, Объединённой компании, приличную поддержку – свыше 80 миллиардов рублей. И банк ВТБ тоже активно работает. Знаю, что задач много, они непростые, но всё-таки движение вперёд есть, эти задачи решаются.
Пучков: В прошлом году Военно-морскому флоту передали четыре подводных лодки, первый боевой ледокол "Иван Папанин". В 26 году тоже планируем ряд значимых событий по линии гособоронзаказа. В гражданской части могу упомянуть, вы знаете, крупнейшую в истории серию атомных ледоколов: в прошлом году сдали "Якутию", в этом достраиваем "Чукотку" и "Ленинград", "Сталинград", которые под вашим руководством закладывали.