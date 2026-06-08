Михаил Ходорковский* получил 10 лет колонии заочно за фейки об армии

Михаилу Ходорковскому* назначили десять лет колонии общего режима по делу о фейках об армии.

Суд заочно признал экс-главу корпорации "ЮКОС" виновным в распространении недостоверной информации о Вооруженных силах РФ.

Ранее прокурор заочно запросил для Ходорковского 14 лет колонии, защита настаивала на его оправдании, указывая, что он длительное время проживает за пределами России и пользовался иностранными источниками информации, поэтому не мог достоверно знать о ложности публикуемых сведений, напоминает РБК.

Отметим, что в конце прошлого года ФСБ сообщила о возбуждении в отношении Ходорковского* уголовного дела о насильственном захвате власти и организации террористического сообщества. Кроме того, он обвинялся в публичных призывах к террористической деятельности. По данным следствия, Ходорковский* финансировал признанные террористическими украинские националистические подразделения и набирал туда боевиков для силового захвата власти в России.

*Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента