Обманутые надежды Леонида Агутина: "Дотянул!"

На днях Леонид Агутин получил награду за вклад в развитие популярной музыки. Певец признался, что ждал этого признания годами.

Недавно в Москве прогремела церемония награждения Премии МУЗ ТВ. По красной дорожке мероприятия прошли Филипп Киркоров, Екатерина Волкова, Зиверт, Виктория Дайнеко с супругом, Кирилл Туриченко с женой, Григорий Лепс, Агата Муцениеце и Петр Дранга и многие другие.

Не остался в стороне от торжества и Леонид Агутин. Прославленный исполнитель получил заветную "тарелку" за вклад в развитие популярной музыки. В своем официальном телеграм-канале певец признался, что ждал награды годами.

"Я ждал эту тарелку за песню "Граница", предполагал - за "Я буду всегда с тобой", был уверен в период "Аэропортов" и вообще много еще раз", - сообщил Леонид Агутин.

Далее артист с юмором написал, что понял "глобальный замысел" телеканала. "Дадим как-нибудь потом сразу за всё, если дотянет. Дотянул! Так что я рад! Шучу. Зла не держу, конечно. Грех жаловаться. Искренне благодарен за это признание!" - высказался популярный певец.

Больше новостей о звездах читайте на сайте ТВ Центр: Шоу-бизнес >>