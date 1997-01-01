Стало известно, что Карл III на самом деле чувствовал после трагической гибели принцессы Дианы: обнародовано личное письмо короля

Король Карл III откровенно рассказал о глубине своего горя после смерти принцессы Дианы в личном письме, которое обнародовали спустя три десятилетия после трагедии. В послании будущий монарх описывал свое состояние как "невыносимую пустоту".

Как сообщает RadarOnline.com, рукописное письмо датировано 8 декабря 1997 года — оно было создано чуть более чем через три месяца после того, как Диана погибла в автокатастрофе в Париже 31 августа 1997 года в возрасте 36 лет.

Карл III, которому сейчас 77 лет, отправил трёхстраничное послание своему другу Питеру Хоутону, выражая соболезнования в связи со смертью некой Лиз. Письмо было написано на официальном бланке резиденции Хайгроув-хаус и позднее продано через аукционный дом. Оно дает редкую возможность узнать настоящие чувства члена королевской семьи.

"Это письмо поразительно тем, что показывает сторону Карла, которую общественность почти не видела в тот период. Пока вся страна оплакивала Диану, он сам явно переживал глубокую личную утрату, хотя старался не показывать эмоции публично. Особенно бросается в глаза искренность формулировок. Это не тщательно выверенный голос будущего короля. Это человек, который пытается осмыслить смерть, скорбь и внезапное исчезновение людей, игравших важную роль в его жизни", — сообщил источник из близкого окружения короля.

В письме Карл III выражает сочувствие Хоутону и проводит параллели со своим собственным опытом утраты. Он называет Лиз человеком, который "делал жизнь лучше", и пишет, что понимает "мучительную боль", связанную с потерей близкого человека.

Карл также размышляет о "растерянности и замешательстве, которые возникают, когда столь молодой человек внезапно уходит из этого мира". Наиболее трогательным стало признание короля в том, что после смерти Дианы он ощущал "невыносимую пустоту".

"Какими бы сложными ни были их отношения, Диана была матерью его двух сыновей и много лет оставалась центральной фигурой в его жизни. Это письмо показывает, что ее смерть затронула его гораздо сильнее, чем многие могли предполагать", — отметил инсайдер издания RadarOnline.

Письмо также раскрывает религиозные взгляды Карла III и его размышления о жизни после смерти. "Лично я верю, что существует иное измерение за пределами физического мира, и мы будем поражены, когда однажды сами откроем его для себя, когда придет время отправиться в это неизбежное путешествие", — написал король.

Послание было подписано просто "Charles" и сопровождалось пометкой на конверте "Доставить лично в руки". Представитель аукционного дома RR Auction в Бостоне, через который было продано письмо, подтвердил его подлинность.