ОБСЕ зафиксировала использование админресурса на выборах в Армении

Запугивания, расследования и задержания в некоторых районах Армении повлияли на готовность избирателей участвовать в активностях оппозиции. Кроме того, официальные армянские СМИ проявили явную предвзятость в пользу правящей партии, заявили в Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ.

Кроме того, наблюдатели ОБСЕ зафиксировали случаи использование административного ресурса на парламентских выборах в Армении. В то же время глава миссии БДИПЧ Янез Ленарчич добавил, что но оно не носило систематического характера. Он утверждает, что у армянских избирателей во время избирательной кампании был настоящий выбор, который они могли сделать свободно.

В свою очередь, координатор краткосрочной наблюдательной миссии ОБСЕ Фара Карими ушла от прямого ответа на вопрос о том, были ли выборы свободными и честными. По ее словам, это должен определить народ Армении. Выборы в парламент Армении, на которых депутатов избирали на пять лет, прошли 7 июня. Оппозиция обвинила действующие власти в грубом вмешательстве в избирательный процесс и работу ЦИК, передает РИА Новости.