Москвичей предупредили о 32-градусной жаре

Температура в столичном регионе на этой неделе превысит 30-градусную отметку. А со среды возможны грозы с ливнями, прогнозирует синоптик центра "Метео" Александр Ильин.

По словам метеоролога, в течение наступившей недели воздух в столичном регионе прогреется до плюс 27-32 градусов. Ночные часы также особой прохлады не принесут: столбики термометров не опустятся ниже плюс 15-20 градусов.

Осадков в понедельник и вторник не ожидается. Но со среды ожидаются ливни с грозами. По данным синоптика, порывы ветра во время гроз будут достигать 9-14 метров в секунду, атмосферное давление удержится в пределах 748—750 миллиметров ртутного столба, передает RT.