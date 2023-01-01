Домнина и Костомаров вывели в свет дочь: она выросла красавицей

Оксана Домнина и Роман Костомаров посетили торжественную церемонию награждения XXI премии "Муз-ТВ" в "Live-Арена". С собой прославленные фигуристы взяли дочь Анастасию.

Также по красной дорожке прошлись Жасмин, Полина Гагарина и Сергей Лазарев, Севиль, Анна Пересильд, Лена Катина, Яна Чурикова, Евгения Медведева и Ильдар Гайнутдинов, Лариса Долина, Елизавета Арзамасова, Анита Цой и многие другие.

Не остались в стороне и Роман Костомаров с Оксаной Домниной. Известные спортсмены взяли с собой на мероприятие дочь Анастасию. В этом году ей исполнилось 15 лет. Примечательно, что для выхода в свет Оксана и Анастасия выбрали похожие образы - розовые платья. Наследница фигуристов убрала светлые волосы в гладкую прическу.

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Многие пользователи Сети рассыпались в комплиментах дочери Оксаны Домниной и Романа Костомарова. По их мнению, наследница спортсменов растет настоящей красавицей. Отметим, что у пары еще есть сын Илья.

Напомним, что Костомаров тяжело заболел в 2023 году, впал в кому, а затем потерял стопы и кисти рук из-за развившейся инфекции. То, что спортсмен выжил, многие сочли чудом.

Олимпийский чемпион не раз говорил в интервью, что поддержка семьи и друзей помогла ему преодолеть период восстановления после ампутации. Роман проявил невероятную силу воли и меньше чем через год после болезни вернулся на лед.

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