Лавров: Россия готова к честным, без жульничества Киева, переговорам с Украиной

Россия к переговорам с Украиной готова – если они будут идти честно, без жульничества со стороны Киева, заявил глава МИД России. В то же время, отметил Сергей Лавров, Владимир Зеленский разослал письмо, адресованное российскому президенту Владимиру Путину, по всему миру. Вежливые люди так не поступают, это показывает, что Киеву переговоры не нужны, подчеркнул Лавров.

Зеленский 4 июня опубликовал открытое письмо Путину. В послании содержалось предложение начать прямой двусторонний диалог для завершения конфликта. Украинский лидер выразил мнение, что лидеры России и Украины могли бы провести переговоры на нейтральной площадке — в Швейцарии, Турции или одной из стран арабского мира. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил: если бы Зеленский на самом деле хотел передать письмо, то просто передал бы, а не кричал в мегафон, передает ТАСС.

Путин во время выступления на ПМЭФ назвал обращение Зеленского письмом с элементами хамства. Президент России подчеркнул, что глава киевского режима создает обстановку, при которой невозможно проводить никаких личных встреч. Путин пока не видит смысла во встрече с украинским лидером.