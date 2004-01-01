Симоньян ответила на упреки в разрушении брака Хмельницкой: "Зачем увели мужика из семьи с детьми? Его погубили, и сами теперь при смерти"

Главный редактор RT Маргарита Симоньян вскоре после похорон мужа Тиграна Кеосаяна столкнулась с новым испытанием. У нее обнаружили рак. Журналистка уже перенесла операцию и прошла несколько курсов химиотерапии. Телеведущая намерена победить болезнь, но пока ее состояние оставляет желать лучшего.

Начав сложное лечение, Симоньян не отказалась от работы. Маргарита по-прежнему регулярно появляется в эфире, ведет соцсети и пишет книги. Накануне она выступила на главной сцене книжного фестиваля "Красная площадь". Журналистка ответила на вопросы поклонников и хейтеров.

На встрече была особо бойкая девушка, которая набросилась на Маргариту с упреками, но Симоньян ничуть не растерялась и достойно ответила на выпад. "Зачем вы увели мужика из семьи с маленькими детьми? В результате его погубили и сами теперь при смерти?" — обратилась девушка к телеведущей.

Интересно, что хейтерша прочитала свой вопрос с экрана телефона. На это обратила внимание и Симоньян.

"Дай вам Бог здоровья, дорогая. Мне очень приятно, что вы это прочитали с телефона, а не сказали. Это говорит о том, что вы так не думаете. Дай Бог вам здоровья", — ответила на критику журналистка.

Напомним, Маргарита Симоньян и Тигран Кеосаян познакомились в 2004 году. Режиссер, восхитившись работой журналистки, написал ей смс. После этого они встретились на одном из мероприятий, стали общаться и поддерживать друг друга. Чувства захлестнули обоих, но и Тигран, и Маргарита боялись сделать первый шаг.

Алена Хмельницкая спокойно отнеслась к разрыву отношений с Кеосаяном. В 2012 году актриса и режиссер развелись. Это стало ударом для старшей дочери пары Александры, она возненавидела телеведущую. Но Симоньян сделала все, чтобы заслужить доверие дочери Кеосаяна. В итоге они подружились.

На похоронах Тиграна Маргарита и Алена держались вместе. Хмельницкая и Симоньян поддерживали друг друга у гроба любимого.