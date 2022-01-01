Боевик ВСУ Александр Москалюк вышел на одиночный пикет. На том же самом месте, где во времена Майдана скакали так называемые украинские патриоты. Мужчина заковал себя в цепи и назвал отношение киевского режима к солдатам рабовладельческой системой.

Судя по итогам лондонских гастролей Зеленского, прекращать конфликт ни он сам, ни его европейские кураторы не собираются. Евротройка обещает и дальше накачивать режим оружием, но взамен требует бесперебойных поставок на фронт пушечного мяса. Не зря ж Старый Свет наращивает производство перехватчиков, совместно разрабатывает противоракетные вооружения и дальнобойные системы для ВСУ. Но пока арсеналы в процессе пополнения, архитекторам войны нужна пауза. Вынужденный простой в кровопролитии Британия, Франция и Германия пытаются замаскировать под попытки мирного урегулирования.

"В ходе переговоров обсудили условия, необходимые для справедливого и прочного мира. Немедленное и полное прекращение огня. Отправной точкой для переговоров должна стать текущая линия соприкосновения. Украина должна иметь надежные и юридически обязательные гарантии безопасности, которые включают в себя развертывание на ее территории многонациональных сил. Российские активы останутся замороженными до урегулирования вопроса компенсаций Украине", - это совместное заявление лидеров "евротройки" и Владимира Зеленского.

Так выглядят европейские условия прекращения войны. Не удивительно, что согласованы они именно в Британии, учитывая, что именно Лондон не дал Киеву подписать Стамбульские соглашения в 2022-м. Список подается как новый, но суть старая: как предложить России прекратить конфликт, чтоб она точно от этого отказалась. Ранее фантазию об остановке боевых действий по линии соприкосновения вывалила в публичное пространство команда сценаристов "95-го квартала" под руководством Зеленского. Для привлечения максимального внимания хамоватый графоман назвал свой продукт открытым письмом.

"В том числе с учетом опубликованного накануне такого большого письма Зеленского, которое было адресовано президенту Путину, но почему-то было разослано по всему миру. Так, наверное, вежливые люди не поступают. Слышал, что вчера, по-моему, в Лондоне руководители Британии, Франции и Германии вместе с Зеленским подписали некий документ о стратегической поддержке этого режима, достигнута договоренность о том, что Украине будут поставляться дополнительные дальнобойные вооружения для того, чтобы бить по российской территории, в том числе вглубь российской территории. Я не знаю, как на этом фоне можно говорить о каких-то переговорах", - отметил Сергей Лавров.

На Кипре - неформальная встреча министров обороны стран ЕС. Обсудили дальнейшую поддержку киевского режима. Претендующие на некую цивилизованность европейцы узаконили пиратство. Разрешили своим военным кораблям задерживать танкеры так называемого "теневого флота" России в Средиземном море.

Зеленского на кипрской сходке не было. У него теперь трудности с логистикой. На фоне обострения отношений с Варшавой из-за героизации бандеровцев в Лондон он летел не как обычно через Польшу. Использовал воздушное пространство Молдавии.

Но там теперь тоже небезопасно. Ночью упал и взорвался БПЛА. Киев еще раньше молдавских властей заявил, что дрон - российский. Но, судя по надписям на снаряде и модификации, - украинский. И официальный Кишинев это признал. Но виновата осталась все равно Москва.

В Латвии ради того, чтобы сбить украинский беспилотник, в небо поднимали натовские истребители. Французские. Своих нет. В Риге бросились защищать криворуких украинских дроноводов: БПЛА оказался над территорией республики в результате воздействия российской электромагнитной борьбы, которая привела к нарушению навигации.