МИД призвал международные структуры осудить теракт в Крыму

В Крыму минувшей ночью в результате террористической атаки ВСУ на пассажирский поезд "Москва-Симферополь" ранен машинист, его помощник погиб.
Вражеский беспилотник ударил по тепловозу. Пассажиры не пострадали. В пункты назначения их развели на автобусах. Движение на этом участке железной дороги было временно остановлено. Несколько составов проследовали по другим маршрутам. Те, что были задержаны в пути, начинают постепенно отправлять. Также для пассажиров поездов организована перевозка автобусами. На станциях дежурят специалисты, которые помогут подобрать маршрут.
В нашем МИДе призвали международные структуры осудить теракт киевского режима.
"В условиях очередных неудач и отступлений ВСУ на поле боя киевский неонацистский режим продолжает обращаться к тактике террористических преступлений против мирного населения России. Это сопровождается демагогическими рассуждениями Зеленского в зарубежных турне и "открытых письмах" о якобы стремлении к миру. Совершив атаку на мирных безоружных людей, киевский режим вновь демонстративно нарушил нормы международного гуманитарного права, запрещающие удары по гражданской инфраструктуре", - говорится в заявлении.