Сын Децла объяснил, почему выгоняет родную мать из квартиры: бабушка надоумила

Родные Кирилла Толмацкого, известного под псевдонимом Децл, устроили скандал. Сын музыканта Тони выселяет мать из квартиры.

Толмацкий-младший подал иск на выселение родного человека, чтобы уладить вопрос с разделом недвижимости, оставшейся от отца. Решение сына шокировала Юлию Киселеву, она сняла на видео фрагмент разговора с Тони и выставили кадры в Сети. Народ был шокирован грубостью сына Децла.

Тони поспешил оправдаться. По его словам, в семье уже много лет назревал скандал, а произошедшее — лишь малый эпизод, снятый, когда эмоции взяли верх.

"Я понимаю, что на опубликованном видео выгляжу эмоционально, резко и невоспитанно. Это действительно был момент, когда многолетний семейный конфликт достиг своей крайней точки. Я не считаю такое поведение правильным и не пытаюсь его оправдывать. Но я также знаю, что ни один человек не может быть понят по нескольким секундам записи, вырванным из контекста многолетней семейной истории", — заявил Толмацкий-младший.

Юноша уверяет, что не гонит мать на улицу. Мол, просто бабушка решила разменять жилплощадь, а чтобы это осуществить, нужно согласие всех, кто там проживает.

"Квартира оформлена на мою бабушку, и именно она твердо решила разменять на две квартиры, потому что содержать ту квартиру больше нет финансовой возможности. Я несколько лет помогаю ей как доверенное лицо — занимаюсь всеми вопросами, связанными с продажей", — отметил Тони.

По словам сына Децла, он предлагал маме разные варианты решения этой проблемы, "пытался договориться мирно". Якобы именно Юлия Киселева раздувает конфликт и отказывается пойти на уступку ради сына.

"Много лет я старался оставить эту часть своей жизни вне публичного пространства и не выносить семейные проблемы на всеобщее обозрение. К сожалению, не все в жизни можно уместить в короткий ролик или громкий заголовок", — заключил Антоний.