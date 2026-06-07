Индийский танкер подал сигнал бедствия после удара ВМС США

Танкер Marivex терпит бедствие у берегов Омана. Судно, которое находится под санкциями американского Минфина из-за Ирана, атаковали ВМС США, передает CNN.

Телеканал опубликовал запись поступившего с судна сигнала бедствия. Экипаж сообщает, что на борту вспыхнул пожар. Судно тонет. Ракета попала в машинное отделение. На борту 24 члена экипажа, все они — индийцы.

Уточняется, что нефтяной танкер ходит под флагом Палау. Владелец - компания Arihant Shipping. Минфин США внес эту фирму в список лиц и судов, находящихся под санкциями США за "деятельность, связанную с Ираном".