Ночью 9 июня над российскими регионами сбили 140 беспилотников

Средства противовоздушной обороны сбили 140 украинских беспилотников над регионами России за ночь.

Под удар попали восемь российских регионов – Белгородская, Брянская, Курская, Калужская, Орловская и Тульская области, а также Московский регион, Крым и акватория Азовского и Черного морей.

Все беспилотники были самолетного типа, сообщили в Минобороны России.

На подлете к Москве были сбиты два БПЛА. На месте падения обломков работают экстренные службы. О пострадавших не сообщается.

В Воронеже БПЛА угодил в многоэтажный дом, начался пожар. Погибших нет, пострадали три человека, сообщил губернатор Александр Гусев.

ВСУ ежедневно атакуют беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Накануне силы ПВО сбили 310 вражеских БПЛА.