Вооружённые силы России нанесли серию высокоточных ударов по тыловой инфраструктуре ВСУ в Николаеве, Харькове, Павлодаре и подконтрольных Киеву районах Запорожья. Военные цели на Украине уничтожают в ответ на террористические атаки по нашим гражданским объектам. В зоне спецоперации идёт наступление по всем стратегически важным направлениям.

Сокрушительные удары с воздуха по позициям врага наносят расчёты войск беспилотных систем. Это кадры с Запорожского участка фронта - операторы БПЛА стремительно атакуют противника и полностью уничтожают опорник неприятеля, открывая дорогу штурмовым подразделениям.

Мощную поддержку нашим бойцам на линии боевого соприкосновения оказывает артиллерия. Реактивные снаряды "Града" ложатся точно в заданный квадрат, не давая неонацистам подтянуть резервы к переднему краю. А это уже по опорнику ВСУ в Днепропетровской области работают самоходные гаубицы. Осколочно-фугасные снаряды достают неприятеля на дистанции более 20 километров. Кадры объективного контроля подтверждают полное поражение цели

Никаких шансов на спасение не оставляют врагу экипажи тяжелых огнеметных систем. Это Добропольский участок фронта - мощные залпы "Солнцепека" разом накрывают огромные площади. 220-миллиметровые реактивные термобарические снаряды обладают сокрушительной силой и поражают цель на дистанции более десяти километров.