Новые примеры мужества наших бойцов в ходе спецоперации. Танковое подразделение лейтенанта Вадима Ударцева в условиях плохой видимости уничтожило пулеметный расчет врага, который мешал продвижению наших военных, и два танка ВСУ. Грамотные действия Вадима позволили российским штурмовым группам занять более выгодные рубежи без потерь среди личного состава.

Рядовой Руслан Абалов, действуя в составе артиллерийского расчета, обнаружил приближающийся вражеский FPV-дрон и уничтожил его в воздухе из личного стрелкового оружия. В кратчайшие сроки наши военные сменили огневую позицию и продолжили вести эффективный огонь по боевикам. Поставленная задача была успешно выполнена.