Принц Уильям одним жестом показал, как на самом деле относится к Беатрис и Евгении. Меган Маркл это не понравится

Принцессы Беатрис и Евгения появились на свадьба кузена Питера Филлипса и Харриет Сперлинг. На торжестве присутствовал и принц Уильям, поэтому многие с замиранием сердца ждали, как же будущий король отреагирует на опозоренных родственниц.

Когда сёстры Йоркские прибыли в церковь Всех Святых в Кембле вместе со своими мужьями, они сразу стали одними из самых обсуждаемых гостей на семейном торжестве. Это было первое появление Беатрис и Евгении на королевском празднике. До этого они пропустили Пасху и скачки.

"В течение многих месяцев не утихают споры о том, какое место дочери Эндрю Маунтбеттена-Виндзора занимают в современной монархии. Они внутри системы или вне её? Их отстранили или нет? Стали ли они жертвами поступков своего отца? Ответы на эти вопросы меняются едва ли не каждую неделю", — рассуждает королевский эксперт Daily Express.

Свадьба Питера и Харриет четко показала, что между тем, чтобы находиться вне официальной структуры монархии, и тем, чтобы быть исключённым из семьи, существует огромная разница. Беатрис и Евгения по-прежнему остаются частью королевского семейного круга.

Это подчеркнул принц Уильям, при чем сделав всего один жест. Будущий король не только тепло приветствовал свою кузину Беатрис, но даже поцеловал её в щёку. Этот непринуждённый семейный момент сказал больше любых официальных заявлений.

Не было ни малейшей неловкости. Никакой показной дистанции. Никаких признаков того, что семья пытается держать их на расстоянии.

"Сёстры достойно справились с чрезвычайно сложной ситуацией. Они старались избегать скандалов, не жаловались публично и спокойно занимались своей жизнью. И, похоже, такая стратегия приносит свои плоды. Их появление на королевской свадьбе выглядело не столько как возвращение, сколько как напоминание. Напоминание о том, что, несмотря на годы спекуляций, они остаются уважаемыми членами большой королевской семьи", — отметил эксперт.

Столь теплый прием принцесс не понравится Меган Маркл. Ранее американка видела в Беатрис и Евгении союзниц, Меган пыталась переманить кузин Гарри на свою сторону в борьбе против королевской семьи. Но сёстры Йоркские четко показали, что они не собираются вступать в какую-либо коалицию.