Адресованное президенту России Владимиру Путину письмо Владимира Зеленского – попытка спровоцировать открытое противостояние Москвы с Западом. Глава киевского режима пытается подтолкнуть Россию к тому, что Запада пережить не сможет, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.

Как отметил военный эксперт в эфире YouTube-канала, если это действительно так, то Зеленского нужно немедленно устранить. Вступление НАТО в конфликт на Украине неприемлемо для России, поэтому последствия этого шага будут разрушительными. Если Зеленский добьется своего —всем конец, уверен Дэвис.

В Москве неоднократно заявляли, что Россия не вынашивает никаких агрессивных планов против стран НАТО и ЕС. В Кремле подчеркивали: Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.