Более 30 человек погибли в результате мощного землетрясения на Филиппинах

Как минимум 32 человека погибли в результате мощного землетрясения на Филиппинах, более 130 пострадали. В эпицентре оказался остров Минданао на юге архипелага.

После основного толчка магнитудой 8,1 сейсмологи зафиксировали более 130 афтершоков магнитудой более 6 с половиной. Повреждены дома, школы, больницы. В населенных пунктах перебои с водо- и электроснабжением.

8 июня - первый день нового учебного года в стране. В момент землетрясения в школах проходили утренние церемонии поднятия флага. Но по распоряжению президента в ряде районов занятия приостановлены. Из опасной зоны эвакуированы около 10 тысяч человек. Тех, кто остался без крова, переселяют в пункты временного размещения.