Лузянин: Лозунг Пашиняна "сидеть на двух стульях" приведет к тому, что не останется ни одного стула

Как Пашинян будет лепить из республики европейский райский сад? И кто на самом деле сценарист и режиссер глобального процесса дезинтеграции на постсоветском пространстве?

Разговор об итогах парламентских выборов в Армении прошел в программе "События. 25-й час". Эти и другие вопросы Алексей Фролов обсудил с профессором Высшей школы экономики Сергеем Лузяниным.

"Постсоветское пространство переживает сложный период. Лозунг Пашиняна – сидеть на двух стульях – приведет к тому, что не останется ни одного стула. Он будет в кризисе – экономическом, прежде всего", - отметил Лузянин.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео